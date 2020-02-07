В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту
18:45 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет "Белл 406" с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане. Спасатели не могут приземлиться к месту происшествия из-за отсутствия подходящей площадки, с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
"[Вертолет] "Белл 406", 3 человека на борту недалеко от Лаишево [потерпел крушение]. Один точно жив, его видно с вертолета спасателей. Судьба остальных неизвестна. Вертолет спасателей не может приземлиться из-за лесополосы. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказала она, отметив, что последний сеанс связи с воздушным судном был примерно в 28 км от Казани.
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