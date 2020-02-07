Лидер черногорской оппозиции считает, что власти должны отменить закон о свободе вероисповедания

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Черногории должны не приостановить, а отменить закон о свободе вероисповедания. Такое мнение выразил в пятницу в комментарии для ТАСС лидер черногорской оппозиционной партийной коалиции "Демократический фронт" Андрия Мандич.

Коснувшись появившейся информации о решении правительства республики отложить применение закона до решения Конституционного суда страны и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), он заявил: "Власть должна отступиться от закона. Не от применения закона. Закон должен быть выведен за рамки правового поля, это единственная убедительная гарантия того, что правительство не будет злоупотреблять своими возможностями".

"Закон должен быть отменен, об этом говорит и церковь. Для нас как для оппозиции особенно важно, что наш митрополит Амфилохий сказал: "Или падет закон, или падет правительство", - напомнил Мандич.