Лидер черногорской оппозиции считает, что власти должны отменить закон о свободе вероисповедания
19:30 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Черногории должны не приостановить, а отменить закон о свободе вероисповедания. Такое мнение выразил в пятницу в комментарии для ТАСС лидер черногорской оппозиционной партийной коалиции "Демократический фронт" Андрия Мандич.
Коснувшись появившейся информации о решении правительства республики отложить применение закона до решения Конституционного суда страны и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), он заявил: "Власть должна отступиться от закона. Не от применения закона. Закон должен быть выведен за рамки правового поля, это единственная убедительная гарантия того, что правительство не будет злоупотреблять своими возможностями".
"Закон должен быть отменен, об этом говорит и церковь. Для нас как для оппозиции особенно важно, что наш митрополит Амфилохий сказал: "Или падет закон, или падет правительство", - напомнил Мандич.
НОВОСТИ
- 18:45 07.02.2020
- В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту
- 18:15 07.02.2020
- Дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании - посол РФ
- 17:40 07.02.2020
- Китай построил вторую инфекционную больницу в Ухане за две недели
- 17:12 07.02.2020
- Сноуден продлит вид на жительство в России
- 17:10 07.02.2020
- Касперская: Запуск в Москве проекта с искусственным интеллектом поможет выработать способы защиты в цифровой среде
- 17:05 07.02.2020
- Система оборота лекарственных онкопрепаратов в Москве будет прозрачной для пациентов
- 17:00 07.02.2020
- Кабмин Черногории отложит применение спорного закона о свободе вероисповедания - источник
- 16:32 07.02.2020
- Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зафиксирована в Антарктиде
- 16:12 07.02.2020
- Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре - ЦБ
- 16:00 07.02.2020
- Путин рассказал о переговорах с Лукашенко в Сочи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать