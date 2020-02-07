0
0
0
НОВОСТИ

Лидер черногорской оппозиции считает, что власти должны отменить закон о свободе вероисповедания

19:30 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Черногории должны не приостановить, а отменить закон о свободе вероисповедания. Такое мнение выразил в пятницу в комментарии для ТАСС лидер черногорской оппозиционной партийной коалиции "Демократический фронт" Андрия Мандич.

Коснувшись появившейся информации о решении правительства республики отложить применение закона до решения Конституционного суда страны и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), он заявил: "Власть должна отступиться от закона. Не от применения закона. Закон должен быть выведен за рамки правового поля, это единственная убедительная гарантия того, что правительство не будет злоупотреблять своими возможностями".

"Закон должен быть отменен, об этом говорит и церковь. Для нас как для оппозиции особенно важно, что наш митрополит Амфилохий сказал: "Или падет закон, или падет правительство", - напомнил Мандич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 07.02.2020
В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту
0
107
18:15 07.02.2020
Дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании - посол РФ
0
185
17:40 07.02.2020
Китай построил вторую инфекционную больницу в Ухане за две недели
0
189
17:12 07.02.2020
Сноуден продлит вид на жительство в России
0
234
17:10 07.02.2020
Касперская: Запуск в Москве проекта с искусственным интеллектом поможет выработать способы защиты в цифровой среде
0
231
17:05 07.02.2020
Система оборота лекарственных онкопрепаратов в Москве будет прозрачной для пациентов
0
226
17:00 07.02.2020
Кабмин Черногории отложит применение спорного закона о свободе вероисповедания - источник
0
207
16:32 07.02.2020
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зафиксирована в Антарктиде
0
253
16:12 07.02.2020
Годовая инфляция в РФ в январе снизилась до 2,4% после 3% в декабре - ЦБ
0
260
16:00 07.02.2020
Путин рассказал о переговорах с Лукашенко в Сочи
0
349

Возврат к списку