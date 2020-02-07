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Самолет президента Мексики разыграют в лотерею

20:45 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner, который примерно за год так и не нашел своих покупателей, будет разыгран в лотерею. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Политик, возглавивший страну 1 декабря 2018 года, не использовал роскошный авиалайнер и не раз обещал избавиться от него.

"Хочу проинформировать вас, что решение было принято, после анализа, размышлений и консультаций, - сообщил политик. - Принимая во внимание различные точки зрения, было решено разыграть самолет в лотерею". Средства, полученные от ее проведения, будут направлены на приобретение медицинского оборудования для государственных больниц.

В продажу поступят 6 млн билетов стоимостью 500 песо (примерно 26 долларов) каждый. Главной призом станет не само воздушное судно, а 100 премий в размере 20 млн песо (1,06 млн долларов). Розыгрыш пройдет 15 сентября.

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