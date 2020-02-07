Франция: Морской суд приговорил к условному сроку двух моряков из РФ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морской суд Франции приговорил к шести месяцам условно двух российских моряков, признанных виновными в том, что их судно Rhodanus ("Роданус") в октябре 2019 года село на мель возле французского острова Корсика. Об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП).

Как уточняется, суд также приговорил их к денежным штрафам и запретил заниматься судоходством во французских водах в течение трех лет. Речь идет о капитане судна и начальнике смены, который "уснул во время вахты".

"Я сварил кофе, сел на диван и заснул. Звук удара разбудил меня", - приводит агентство слова последнего. Оно отмечает, что прокурор обвинял команду в халатности и приводил примеры недочетов, имевшихся на судне, таких как отключенная система оповещения, которая должна срабатывать при долгом бездействии экипажа.