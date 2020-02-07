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Обвиняемый по делу о хищении у Новикомбанка взят под стражу в зале суда

21:30 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в пятницу отправил в СИЗО на 2 месяца генерального директора АО "Группа Ист Инвест" Илью Гаврилова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере путем выдачи Новикомбанком заведомо невозвратных миллиардных кредитов. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда, передает корр. ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого Гаврилова Ильи Наумовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласил постановление судья Анатолий Беляков. Защита заявила ТАСС, что обжалует арест.

Ранее сообщалось, что Тверской суд заключил под стражу до 23 марта признавшего вину гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" Давида Тетро. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Период инкриминируемых деяний - с 2012 по 2015 год.

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