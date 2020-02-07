0
0
27
НОВОСТИ

По факту крушения вертолета в Татарстане возбуждено уголовное дело

22:30 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приволжское следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу ведомством.

Следователи проводят осмотр места жесткой посадки вертолета Bell 407. На место происшествия для координации работы следственной группы выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 07.02.2020
Обвиняемый по делу о хищении у Новикомбанка взят под стражу в зале суда
0
140
20:45 07.02.2020
Самолет президента Мексики разыграют в лотерею
0
179
20:15 07.02.2020
Франция: Морской суд приговорил к условному сроку двух моряков из РФ
0
227
19:30 07.02.2020
Лидер черногорской оппозиции считает, что власти должны отменить закон о свободе вероисповедания
0
245
18:45 07.02.2020
В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту
0
311
18:15 07.02.2020
Дело Скрипалей получит продолжение в Великобритании - посол РФ
0
485
17:40 07.02.2020
Китай построил вторую инфекционную больницу в Ухане за две недели
0
379
17:12 07.02.2020
Сноуден продлит вид на жительство в России
0
397
17:10 07.02.2020
Касперская: Запуск в Москве проекта с искусственным интеллектом поможет выработать способы защиты в цифровой среде
0
393
17:05 07.02.2020
Система оборота лекарственных онкопрепаратов в Москве будет прозрачной для пациентов
0
375

Возврат к списку