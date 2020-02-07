По факту крушения вертолета в Татарстане возбуждено уголовное дело
22:30 07.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приволжское следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Татарстане, где погиб депутат Государственной думы Айрат Хайруллин.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу ведомством.
Следователи проводят осмотр места жесткой посадки вертолета Bell 407. На место происшествия для координации работы следственной группы выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления.
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