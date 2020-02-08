Трамп уволил постпреда страны при ЕС, который давал показания в ходе процедуры импичмента

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который давал показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента в отношении нынешнего американского лидера. Об этом сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост".

"Президент уволил Гордона Сондланда. Это второй свидетель [в рамках процедуры импичмента], снятый с должности в пятницу", - отмечает издание.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.