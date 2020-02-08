Число смертей от "Уханьской пневмонии" в Китае растет, но растет и число выздоровлений
09:30 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.
Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.
Сутки назад китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.
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