Погода в Москве 8 февраля: В столицу, наконец, пришла зима

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от минус пяти до минус семи градусов, ночью температура опустится до минус 11 градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус пяти до минус 10 градусов, ночью ожидаются заморозки до 14 градусов, местами до 19 градусов.