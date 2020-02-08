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Погода в Москве 8 февраля: В столицу, наконец, пришла зима

09:45 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от минус пяти до минус семи градусов, ночью температура опустится до минус 11 градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус пяти до минус 10 градусов, ночью ожидаются заморозки до 14 градусов, местами до 19 градусов.

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