В результате массовой драки в Казахстане есть погибшие и раненые

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области есть погибшие и раненые. Соответствующее заявление распространила пресс-служба президента Казахстана в субботу.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан", - говорится в заявлении президента Казахстана.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии.