Сбойный софт мог стать одной из причин неполадок на космическом корабле, построенном Boeing - NASA
10:15 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner ("Старлайнер"), обнаружили серьезные ошибки в ПО корабля, разработанного компанией Boeing. Об этом сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на специалистов агентства.
Как отмечает издание, компания сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока, сколько это займет времени - неизвестно.
По мнению главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, пока неясно, может ли существовать связь между проблемами с ПО корабля и катастрофами двух Boeing 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Однако, по его словам, есть реальные нарушения в "мозгу" корабля.
"Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен, - сказал он. - Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО".
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