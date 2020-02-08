0
0
24
НОВОСТИ

Сбойный софт мог стать одной из причин неполадок на космическом корабле, построенном Boeing - NASA

10:15 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner ("Старлайнер"), обнаружили серьезные ошибки в ПО корабля, разработанного компанией Boeing. Об этом сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на специалистов агентства.

Как отмечает издание, компания сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока, сколько это займет времени - неизвестно.

По мнению главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, пока неясно, может ли существовать связь между проблемами с ПО корабля и катастрофами двух Boeing 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Однако, по его словам, есть реальные нарушения в "мозгу" корабля.

"Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен, - сказал он. - Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 08.02.2020
Посол Салливан: Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях
0
69
10:00 08.02.2020
В результате массовой драки в Казахстане есть погибшие и раненые
0
86
09:45 08.02.2020
Погода в Москве 8 февраля: В столицу, наконец, пришла зима
0
80
09:30 08.02.2020
Число смертей от "Уханьской пневмонии" в Китае растет, но растет и число выздоровлений
0
91
09:15 08.02.2020
Трамп уволил постпреда страны при ЕС, который давал показания в ходе процедуры импичмента
0
93
09:00 08.02.2020
Агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России
0
101
22:30 07.02.2020
По факту крушения вертолета в Татарстане возбуждено уголовное дело
0
710
21:30 07.02.2020
Обвиняемый по делу о хищении у Новикомбанка взят под стражу в зале суда
0
845
20:45 07.02.2020
Самолет президента Мексики разыграют в лотерею
0
867
20:15 07.02.2020
Франция: Морской суд приговорил к условному сроку двух моряков из РФ
0
929

Возврат к списку