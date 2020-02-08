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Посол Салливан: Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях

10:30 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан рассчитывает остановить спад в российско-американских отношениях и содействовать незамедлительному выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в [российско-американских] отношениях и постараться их улучшить. <...> Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача", - сказал Салливан в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в субботу.

По его словам, начинать работать над улучшением диалога России и США "нужно уже сегодня". "Мы не можем ждать [президентских] выборов США в ноябре этого года или каких- то других политических событий", - добавил посол.

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