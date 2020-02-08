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Хакеры взломали официальные эккаунты Facebook в сервисе микроблогов Twitter

11:45 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа хакеров в пятницу вечером взломала два официальных эккаунта социальной сети Facebook в сервисе микроблогов Twitter, доступ к ним восстановлен. Об этом сообщила газета "Политико".

Издание отмечает, что около 19:00 по местному времени (03:00 8 февраля мск) на странице самой сети Facebook, а также в эккаунте ее мессенджера в Twitter практически одновременно появились сообщения от хакерской группы OurMine, которая, по данным телеканала Эн-би-си, базируется в Саудовской Аравии. "Хотя Facebook и можно взломать, их система безопасности работает лучше, чем у Twitter", - говорилось в тексте, который вскоре был удален.

Спустя некоторое время в аккаунте социальной сети Facebook в Twitter появилась следующая запись: "Некоторые из наших корпоративных эккаунтов социальной сети на короткое время подверглись взлому, однако нам удалось восстановить к ним доступ".

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