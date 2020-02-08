В учениях "Си Бриз-2020" под руководством США в Украине примут участие 20 стран

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В 2020 году к участию в украинско-американских командно-штабных учениях "Си Бриз" присоединились два десятка стран, сообщает в субботу Государственная пограничная служба Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию будущих маневров. Так, в штабе работали специалисты Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.