Зеленский обратился за помощью в Ватикан
13:42 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Франциском попросил помощи Ватикана в вопросе освобождении пленных в Донбассе и осужденных лиц на территории России. Об этом украинский лидер в субботу сообщил в "Твиттере".
"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев - пленных в Донбассе, в Крыму и в России", - написал он. Зеленский также добавил, что вдохновлен разговором с понтификом.
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