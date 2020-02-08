"Игра, любовь и безумие" начинается в Венеции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые ряженные стали собираться на центральной площади Венеции Святого Марка. Дамы в исторических платьях и масках в сопровождении кавалеров в париках съезжаются со всей Италии и из других стран на традиционный карнавал, который стартовал в субботу.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, тема этого года звучит как "Игра, любовь и безумие". По мнению Массимо Кеккетто, нового художественного руководителя карнавала, который все более похож на фестиваль, именно эти три слова - ключевые для карнавала, традиция которого восходит еще к IX веку. "Любовь часто сопровождается безумием", - добавил он.