Трагедия в Таиланде: Военнослужащий убил 15 человек и еще 16 взял в заложники

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв стрельбы, устроенной военнослужащим в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, возросло до 15. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

Ранее газета "Бангкок пост" сообщала о 12 погибших.

В данным момент нападавший удерживает в заложниках 16 человек в торговом центре "Терминал-21". Мотивы военнослужащего остаются неясными.