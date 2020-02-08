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Трагедия в Таиланде: Военнослужащий убил 15 человек и еще 16 взял в заложники

16:25 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв стрельбы, устроенной военнослужащим в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, возросло до 15. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

Ранее газета "Бангкок пост" сообщала о 12 погибших.

В данным момент нападавший удерживает в заложниках 16 человек в торговом центре "Терминал-21". Мотивы военнослужащего остаются неясными.

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