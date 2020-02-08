Вывозить граждан России из южного Китая нет необходимости - РФ в Гуанчжоу

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для проведения эвакуации находящихся на юге Китая граждан России из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии пока нет. Об этом в субботу заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гуанчжоу (провинция Гуандун) Виктор Пашков.

"В настоящее время правительство провинции Гуандун держит ситуацию под контролем. Закрытие на карантин всей провинции либо отдельных городов, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь, не планируется. Работают все внутренние и внешние КПП провинции, кроме закрытых пунктов на административной границе с Гонконгом. Внутреннее и международное транспортное сообщение осуществляется", - сказал он. "В аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также на автотрассах размещены пункты медицинского контроля. По расписанию летают регулярные рейсы "Аэрофлота" Москва - Гуанчжоу - Москва, поэтому, если у кого-либо есть желание, он может вернуться в Россию регулярным рейсом в штатном режиме", - сказал он.

"Таким образом, ни о какой эвакуации речь в настоящее время не идет: провинция в целом и отдельные города открыты, "Аэрофлот" летает, а генконсульство в Гуанчжоу функционирует в штатном режиме", - подчеркнул Пашков.