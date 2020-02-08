Построить, вероятно, объект ПВО на границе с Россией собираются власти Латвии - СМИ

17:40 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.

В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утверждён план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.