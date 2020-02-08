0
0
0
НОВОСТИ

Построить, вероятно, объект ПВО на границе с Россией собираются власти Латвии - СМИ

17:40 08.02.2020 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.

В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утверждён план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 08.02.2020
Вывозить граждан России из южного Китая нет необходимости - РФ в Гуанчжоу
0
143
16:57 08.02.2020
В Москве стартовал образовательный проект «Героика»
0
150
16:25 08.02.2020
Трагедия в Таиланде: Военнослужащий убил 15 человек и еще 16 взял в заложники
0
227
14:30 08.02.2020
Тирасполь считает нереальным предложение Кишинева о широкой автономии
0
369
14:00 08.02.2020
"Игра, любовь и безумие" начинается в Венеции
0
355
13:42 08.02.2020
Зеленский обратился за помощью в Ватикан
0
542
13:20 08.02.2020
В учениях "Си Бриз-2020" под руководством США в Украине примут участие 20 стран
0
460
11:45 08.02.2020
Хакеры взломали официальные эккаунты Facebook в сервисе микроблогов Twitter
0
493
10:30 08.02.2020
Посол Салливан: Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в российско-американских отношениях
0
565
10:15 08.02.2020
Сбойный софт мог стать одной из причин неполадок на космическом корабле, построенном Boeing - NASA
0
552

Возврат к списку