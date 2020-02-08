Построить, вероятно, объект ПВО на границе с Россией собираются власти Латвии - СМИ
17:40 08.02.2020 Источник: Интерфакс
Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.
Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.
В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утверждён план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.
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