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В Москве стартовал образовательный проект «Героика»

16:57 08.02.2020

Департамент образования и науки города Москвы объявил о запуске нового образовательного проекта «Героика». На сайте geroika.ru любой желающий может найти интерактивную карту, на которой отмечены города-герои и города воинской славы. Посетители смогут познакомиться с историей каждого из отмеченных на карте городов, узнать о подвигах, которые легли в основу присвоения им высокого звания.

«Традиция присвоения почетного звания город-герой продолжена в установлении звания город воинской славы. Этот высокий статус получают города за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. И в годы Великой Отечественной войны, и в другие исторические периоды. Здесь мы аккумулировали всю полезную информацию, которую вы можете найти, и заодно проверить себя», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

На страницах городов также расположены медиагалереи и тестовые задания, результатами которых можно по нажатию кнопки поделиться в социальных сетях.

Проект призван мотивировать обучающихся к изучению героических страниц истории городов и их жителей, а также развивать практические навыки ориентирования в социокультурном пространстве города и страны. Он также предполагает создание историко-краеведческих маршрутов и организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Размещенный на сайте контент также может быть использован для проведения тематических занятий, квестов и викторин.

«Продолжением проекта в ближайшей перспективе станет добавление на интерактивную карту городов, которым будет присваиваться почетное звание город трудовой доблести. В январе текущего года соответствующий законопроект был принят в первом чтении Государственной думой. Вскоре у нас появятся новые интересные возможности по расширению границ нашего проекта», – добавил Андрей Зинин.

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