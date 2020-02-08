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В посольстве РФ в Осло говорят о нарушении Норвегией договора по Шпицбергену

20:30 08.02.2020 Источник: Интерфакс

Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге не означает, что Россия оспаривает суверенитет над Шпицбергеном, заявили в посольстве РФ в королевстве.

"Российские обращения к норвежской стороне по этому поводу не означают, что мы ставим под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Вместе с тем Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920 года", - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" посольства.

В дипмиссии отметили, что вопросы России к Норвегии имеют исключительно практический характер. В частности, правовой режим, установленный договором о Шпицбергене, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага, Норвегия это положение, по мнению российской стороны, нарушает.

"Российская сторона расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора о Шпицбергене 1920 года, как нарушающее обязательства Норвегии по Договору о Шпицбергене. Из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки", - говорится в сообщении. Аналогичная ситуация складывается в сфере добычи минеральных ресурсов, добавили в посольстве.

"Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия Договора политику Норвегии в соответствие с ее международными обязательствами", - подчеркнули в дипмиссии.

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