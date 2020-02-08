Цены на бензин в Белоруссии продолжают медленно расти

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку в Белоруссии с 9 февраля с учетом изменения нефтяных котировок и снижения курса национальной валюты. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты в рамках принятой концерном "Белнефтехим" ценовой политики розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются 9 февраля", - проинформировали в концерне.

С воскресенья стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,8 рубля (0,82 доллара), бензина АИ-92-К5-Евро - 1,7 рубля (0,78 доллара), АИ-98-К5-Евро - 2,02 рубля (0,93 доллара), дизельного топлива - 1,8 рубля (0,82 доллара).

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 февраля: тогда дизель и различные виды бензина также подорожали на 1 копейку.