Цены на бензин в Белоруссии продолжают медленно расти
19:40 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку в Белоруссии с 9 февраля с учетом изменения нефтяных котировок и снижения курса национальной валюты. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"С учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты в рамках принятой концерном "Белнефтехим" ценовой политики розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются 9 февраля", - проинформировали в концерне.
С воскресенья стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,8 рубля (0,82 доллара), бензина АИ-92-К5-Евро - 1,7 рубля (0,78 доллара), АИ-98-К5-Евро - 2,02 рубля (0,93 доллара), дизельного топлива - 1,8 рубля (0,82 доллара).
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 февраля: тогда дизель и различные виды бензина также подорожали на 1 копейку.
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