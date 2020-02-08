Пентагону нужно больше денег на противодействие России и Китаю
19:05 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) больше средств на противодействие России и Китаю. Об этом сообщила в субботу газета "Политико".
По ее данным, соответствующий бюджетный запрос будет опубликован уже на следующей неделе. Газета напомнила о заявлении американского президента Дональда Трампа о намерении выйти из "бесконечных войн" на Ближнем Востоке. В связи с этим в бюджете появятся средства, которые можно будет перераспределить на противодействие Москве и Пекину.
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