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НОВОСТИ

Пентагону нужно больше денег на противодействие России и Китаю

19:05 08.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) больше средств на противодействие России и Китаю. Об этом сообщила в субботу газета "Политико".

По ее данным, соответствующий бюджетный запрос будет опубликован уже на следующей неделе. Газета напомнила о заявлении американского президента Дональда Трампа о намерении выйти из "бесконечных войн" на Ближнем Востоке. В связи с этим в бюджете появятся средства, которые можно будет перераспределить на противодействие Москве и Пекину.

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