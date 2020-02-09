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Ирландия: Почти одинаковое количество голосов набрали три политические партии

09:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие политические партии Ирландии "Фине гэл", "Фианна фойл" и "Шинн фейн" набрали почти одинаковое количество голосов на прошедших в субботу досрочных парламентских выборах. Таковы результаты экзитпола, проведенного национальным телеканалом Ар-ти-и совместно с исследовательской компанией Ipsos MRBI ("Ипсос Эм-ар-би-ай").

Эти данные были обнародованы сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья). Согласно экзитполу, правящая консервативная партия "Фине гэл" получила 22,4%, национал- республиканская "Шинн фейн" - 22,3%, либеральная "Фианна фойл" - 22,2%. Далее с большим отрывом следуют "зеленые" (7,9%), либерал-демократы (4,6%) и социал- демократы (3,4%). Погрешность социологи оценили в 1,3%. Подсчет голосов начнется в воскресенье в 10:00 (13:00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

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