Число сотрудников СНБ Белого дома сократят на следующей неделе - СМИ
09:45 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома будут сокращены или переведены на другую работу. Об этом сообщил в субботу американский телеканал Си-эн-эн.
По словам его источников, данный процесс, вероятнее всего, начнется на следующей неделе. Какое именно число сотрудников сократят, пока не уточняется.
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее не раз заявлял, что считает слишком большим число сотрудников СНБ. Он подчеркивал, что при администрации 44-го президента США Барака Обамы штат совета увеличился примерно со 100 человек до более 230 специалистов.
В пятницу из СНБ был уволен подполковник Александер Виндман, давший показания против Трампа в рамках процедуры импичмента. Вместе с Виндманом уволили и его брата-близнеца Евгения, который в звании подполковника работал в СНБ юристом.
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