Число умерших от коронавируса превысило 800 человек, а заболевших достигло 37,1 тыс.
10:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек. Об этом в воскресенье сообщил на своем сайте Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По его данным, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших - на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 - тяжелые.
В то же время Центральное китайское телевидение сообщило в воскресенье о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37251, еще 316 инфицированы за пределами Китая.
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