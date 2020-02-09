С 10 февраля будет приостановлено выдача виз в дипмиссии США в Китае - Госдеп
11:30 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство и генконсульства США в Китае с 10 февраля приостанавливают услуги по предоставлению виз в связи со вспышкой вируса 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.
"С 10 февраля 2020 года оказание визовых услуг в посольстве США в Пекине и генконсульствах США в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено. Из-за сложившейся ситуации, связанной с новым коронавирусом, посольство и генконсульства США имеют весьма ограниченный штат сотрудников и могут быть не в состоянии ответить на запросы относительно визовых услуг", - отмечается в документе. При этом дипломаты готовы помочь в чрезвычайной ситуации.
НОВОСТИ
- 12:45 09.02.2020
- На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС
- 12:15 09.02.2020
- Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы
- 11:40 09.02.2020
- Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов
- 10:45 09.02.2020
- В Москве ожидаются около 2 градусов мороза и гололедица - Гидрометцентр
- 10:15 09.02.2020
- Число умерших от коронавируса превысило 800 человек, а заболевших достигло 37,1 тыс.
- 09:45 09.02.2020
- Число сотрудников СНБ Белого дома сократят на следующей неделе - СМИ
- 09:15 09.02.2020
- Ирландия: Почти одинаковое количество голосов набрали три политические партии
- 21:50 08.02.2020
- Переговоры по Идлибу РФ и Турция продолжат на следующей неделе
- 20:30 08.02.2020
- В посольстве РФ в Осло говорят о нарушении Норвегией договора по Шпицбергену
- 19:40 08.02.2020
- Цены на бензин в Белоруссии продолжают медленно расти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать