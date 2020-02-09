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НОВОСТИ

С 10 февраля будет приостановлено выдача виз в дипмиссии США в Китае - Госдеп

11:30 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство и генконсульства США в Китае с 10 февраля приостанавливают услуги по предоставлению виз в связи со вспышкой вируса 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

"С 10 февраля 2020 года оказание визовых услуг в посольстве США в Пекине и генконсульствах США в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено. Из-за сложившейся ситуации, связанной с новым коронавирусом, посольство и генконсульства США имеют весьма ограниченный штат сотрудников и могут быть не в состоянии ответить на запросы относительно визовых услуг", - отмечается в документе. При этом дипломаты готовы помочь в чрезвычайной ситуации.

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