В Москве ожидаются около 2 градусов мороза и гололедица - Гидрометцентр
10:45 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, преимущественно без осадков, около 2 градусов мороза и местами гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ
Днем в столице будет от минус 2 градусов до 0, ночью температура не изменится. В Подмосковье термометры покажут от минус 5 градусов до 0, ночью температура останется прежней.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
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