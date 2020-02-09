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В Москве ожидаются около 2 градусов мороза и гололедица - Гидрометцентр

10:45 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков, около 2 градусов мороза и местами гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ

Днем в столице будет от минус 2 градусов до 0, ночью температура не изменится. В Подмосковье термометры покажут от минус 5 градусов до 0, ночью температура останется прежней.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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