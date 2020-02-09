Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов

11:40 Источник: НГ-Online

По подозрению в обмане верующих, аферах, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны 82-летний раввин, Элиэзера Берланда, и его жена. Вместе с ними полиция Израиля задержала еще четырех человек и провела обыски во всех домах, сообщает информационный портал Вести. Израиль по-русски.

Последние месяцы в отношении задержанных велось тайное расследование, в ходе которого удалось раскрыть мошенническую схему. Полиция так же обратилась к пострадавшим с просьбой помочь следствию.

Раввин Берланда уже обвинялся ранее и был осужден на 18 месяцев за совершение развратных действий и нападение на сексуальной почве.