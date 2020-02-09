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НОВОСТИ

Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы

12:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорожный конфликт, произошедший 5 февраля, послужил первоначальной причиной беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - сказал он.

По словам Калайчиди, дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях. "Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали [их]. В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов", - отметил замглавы МВД. Как он указал, среди них есть граждане зрелого возраста.

Беспорядки вспыхнули в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана в ночь на 8 февраля. Их жертвами стали 10 человек, еще 50 были госпитализированы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацию в районе удалось стабилизировать. По его словам, кровопролитие произошло по вине провокаторов. Он также отметил, что сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки, понесут наказание. Досудебное производство по этому делу ведется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Умышленное убийство".

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