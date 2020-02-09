На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане проходит в спокойной обстановке, наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не зафиксировали нарушений избирательного процесса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава миссии ШОС, заместитель генерального секретаря организации Шерали Джонон.

"Идет нормальный процесс голосования. Наблюдается очень серьезное представительство гражданского общества, наблюдатели от партий, кандидатов. Это очень позитивный фактор - контроль за ходом выборов. Мы пока никаких нарушений не наблюдали, и как раз этот контроль вносит свою лепту", - отметил он.

Представители миссии ШОС ведут наблюдение в Баку, Сумгаите, Ширване, в Апшеронском районе. По данным ЦИК, на внеочередных парламентских выборах будут работают 883 международных наблюдателя, они представляют 59 международных организаций и 58 стран.