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Бельгия: Из-за надвигающегося урагана "Сиара отменены сотни рейсов

13:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии готовятся к удару урагана "Сиара", который в субботу накрыл Ирландию, а в настоящее время приближается к бельгийскому и французскому побережью. В воскресенье Королевский метеорологический институт объявил "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в связи с приближением бури. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра во второй половине дня может достигать 36-39 м/с.

В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа уже отменены около сотни рейсов, на данный момент все воздушные гавани продолжают работать. Пока все три рейса "Аэрофлота" в Москву из Брюссельского международного аэропорта должны быть выполнены по расписанию.

Спасательные службы страны приведены в повышенную готовность. В городах закрыты все парки, также перекрыты улицы и даже отдельные участки автотрасс, проходящие через лесные или парковые зоны.

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