Иран заявляет, что держит все войска США в регионе под контролем
13:45 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все американские войска, дислоцированные в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана. Об этом, как передало в воскресенье агентство Фарс, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.
"Все базы США в этом регионе [Персидского залива] находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы [иранские власти] знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся", - сказал он.
Резаи подчеркнул, что информация Ирана о военнослужащих США, находящихся в регионе, "очень точна". "Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними", - указал он. Иран, добавил Резаи, нанес удары по расположенной в Ираке базе Айн-эль-Асад, на которой присутствуют военные США, "имея полную информацию и точные расчеты".
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