0
0
86
НОВОСТИ

Иран заявляет, что держит все войска США в регионе под контролем

13:45 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все американские войска, дислоцированные в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана. Об этом, как передало в воскресенье агентство Фарс, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Все базы США в этом регионе [Персидского залива] находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы [иранские власти] знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся", - сказал он.

Резаи подчеркнул, что информация Ирана о военнослужащих США, находящихся в регионе, "очень точна". "Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними", - указал он. Иран, добавил Резаи, нанес удары по расположенной в Ираке базе Айн-эль-Асад, на которой присутствуют военные США, "имея полную информацию и точные расчеты".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 09.02.2020
При жесткой посадке самолета в аэропорту Коми пострадавших нет - МЧС
0
39
13:15 09.02.2020
Бельгия: Из-за надвигающегося урагана "Сиара отменены сотни рейсов
0
130
12:45 09.02.2020
На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС
0
163
12:15 09.02.2020
Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы
0
239
11:40 09.02.2020
Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов
0
250
11:30 09.02.2020
С 10 февраля будет приостановлено выдача виз в дипмиссии США в Китае - Госдеп
0
263
10:45 09.02.2020
В Москве ожидаются около 2 градусов мороза и гололедица - Гидрометцентр
0
277
10:15 09.02.2020
Число умерших от коронавируса превысило 800 человек, а заболевших достигло 37,1 тыс.
0
341
09:45 09.02.2020
Число сотрудников СНБ Белого дома сократят на следующей неделе - СМИ
0
372
09:15 09.02.2020
Ирландия: Почти одинаковое количество голосов набрали три политические партии
0
371

Возврат к списку