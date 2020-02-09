При жесткой посадке самолета в аэропорту Коми пострадавших нет - МЧС
14:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет с 94 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Пострадавших нет, все эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.
"94 человека были на борту, все эвакуированы. Без пострадавших. Была жесткая посадка", - сказала собеседница агентства.
В управлении уточнили, что на месте работают четыре единицы техники от МЧС и оперативная группа в составе 29 человек.
В то же время в аэропорту Усинска сообщили ТАСС, что жесткую посадку совершил "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр", следовавший из Внуково, на его борту которого "было 94 пассажира и шесть членов экипажа".
НОВОСТИ
- 13:45 09.02.2020
- Иран заявляет, что держит все войска США в регионе под контролем
- 13:15 09.02.2020
- Бельгия: Из-за надвигающегося урагана "Сиара отменены сотни рейсов
- 12:45 09.02.2020
- На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС
- 12:15 09.02.2020
- Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы
- 11:40 09.02.2020
- Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов
- 11:30 09.02.2020
- С 10 февраля будет приостановлено выдача виз в дипмиссии США в Китае - Госдеп
- 10:45 09.02.2020
- В Москве ожидаются около 2 градусов мороза и гололедица - Гидрометцентр
- 10:15 09.02.2020
- Число умерших от коронавируса превысило 800 человек, а заболевших достигло 37,1 тыс.
- 09:45 09.02.2020
- Число сотрудников СНБ Белого дома сократят на следующей неделе - СМИ
- 09:15 09.02.2020
- Ирландия: Почти одинаковое количество голосов набрали три политические партии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать