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При жесткой посадке самолета в аэропорту Коми пострадавших нет - МЧС

14:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет с 94 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Пострадавших нет, все эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

"94 человека были на борту, все эвакуированы. Без пострадавших. Была жесткая посадка", - сказала собеседница агентства.

В управлении уточнили, что на месте работают четыре единицы техники от МЧС и оперативная группа в составе 29 человек.

В то же время в аэропорту Усинска сообщили ТАСС, что жесткую посадку совершил "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр", следовавший из Внуково, на его борту которого "было 94 пассажира и шесть членов экипажа".

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