Во вторник будет обнародован итоговый список кандидатов в иранский парламент

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговый список допущенных до выборов в иранский Меджлис (парламент) кандидатов будет обнародован во вторник. Об этом заявил в воскресенье секретарь штаба по проведению выборов Исмаил Мусави.

"11 февраля Совет стражей конституции Ирана отправит окончательный список в министерство внутренних дел", - цитирует его агентство Фарс. Мусави добавил, что "в этот же день список будет опубликован".

Всего заявки для участия в выборах подали свыше 16 тыс. человек. После завершения процедуры регистрации все кандидаты проходят проверку Совета стражей конституции Ирана.

Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.