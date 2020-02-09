Северные провинции Алеппо и Идлию находятся под контролем сирийской армии
16:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийская арабская армия восстановила контроль над площадью в 600 кв. км на территории северных провинций Алеппо и Идлиб. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство САНА, цитируя выдержки из заявления командования армии Сирии.
Отряды правительственных войск, отмечается в заявлении, "восстановили контроль над районом площадью более 600 кв. км в провинциях Алеппо и Идлиб, и освободили от боевиков террористических группировок десятки находящихся в этом регионе населенных пунктов".
Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января. 29 января Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) сообщил, что в ответ на агрессию террористов командование армии Сирии начало контрнаступление в зоне деэскалации "Идлиб". С тех пор под контроль сирийских военных перешли десятки населенных пунктов в Идлибе.
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