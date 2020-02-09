0
0
142
НОВОСТИ

Северные провинции Алеппо и Идлию находятся под контролем сирийской армии

16:15 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийская арабская армия восстановила контроль над площадью в 600 кв. км на территории северных провинций Алеппо и Идлиб. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство САНА, цитируя выдержки из заявления командования армии Сирии.

Отряды правительственных войск, отмечается в заявлении, "восстановили контроль над районом площадью более 600 кв. км в провинциях Алеппо и Идлиб, и освободили от боевиков террористических группировок десятки находящихся в этом регионе населенных пунктов".

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января. 29 января Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) сообщил, что в ответ на агрессию террористов командование армии Сирии начало контрнаступление в зоне деэскалации "Идлиб". С тех пор под контроль сирийских военных перешли десятки населенных пунктов в Идлибе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 09.02.2020
В нью-йоркском полицейском участке неизвестный открыл огонь и ранил один страж порядка
0
7
15:15 09.02.2020
Турция наращивает присутствие в сирийском Идлибе
0
216
14:45 09.02.2020
Во вторник будет обнародован итоговый список кандидатов в иранский парламент
0
220
14:15 09.02.2020
При жесткой посадке самолета в аэропорту Коми пострадавших нет - МЧС
0
281
13:45 09.02.2020
Иран заявляет, что держит все войска США в регионе под контролем
0
297
13:15 09.02.2020
Бельгия: Из-за надвигающегося урагана "Сиара отменены сотни рейсов
0
317
12:45 09.02.2020
На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС
0
342
12:15 09.02.2020
Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы
0
438
11:40 09.02.2020
Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов
0
434
11:30 09.02.2020
С 10 февраля будет приостановлено выдача виз в дипмиссии США в Китае - Госдеп
0
431

Возврат к списку