Турция наращивает присутствие в сирийском Идлибе
15:15 09.02.2020 Источник: НГ-Online
Колонна турецкой бронетехники пересекла 9 февраля границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб, которая остается в руках противников официального Дамаска. Об этом сообщил канал Sky News Arabiya. По этим данным, в состав военной колонны вошли танки, бронемашины и транспорты с боеприпасами. О том, сколько точно единиц техники насчитывается в колонне, пересекшей турецко-сирийскую границу, не известно. Параллельно ливанские СМИ сообщают, что боевики вооруженной сирийской оппозиции, находящиеся в провинциях Идлиб и Алеппо, приступили к эвакуации своих семей в район города Африн, расположенного на севере провинции Алеппо близ границы с Турцией. Телеканал Al-Arabiya ранее сообщил, что 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли 2 февраля границу с Сирией. Позже в провинцию Идлиб проследовала еще одна военная колонна.
Игорь Субботин
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