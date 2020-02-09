В нью-йоркском полицейском участке неизвестный открыл огонь и ранил один страж порядка

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в нью-йоркском районе Бронкс, один страж порядка был ранен. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си.

По словам его источников в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, его имя не разглашается.

По сведениям телеканала, власти считают, что данный злоумышленник также стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе в субботу вечером. Тогда тоже был ранен один блюститель закона.