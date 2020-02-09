Из-за приближающегося урагана "Кира" для туристов закрыли Эйфелеву башню
18:30 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Кира". Об этом сообщается в воскресенье на странице в "Твиттере", посвященной башне.
"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.
В субботу администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на открывшуюся после длившихся месяц технических работ самую верхнюю смотровую площадку.
Ураган "Кира" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменен ряд спортивных мероприятий, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.
НОВОСТИ
- 17:30 09.02.2020
- В нью-йоркском полицейском участке неизвестный открыл огонь и ранил один страж порядка
- 16:15 09.02.2020
- Северные провинции Алеппо и Идлию находятся под контролем сирийской армии
- 15:15 09.02.2020
- Турция наращивает присутствие в сирийском Идлибе
- 14:45 09.02.2020
- Во вторник будет обнародован итоговый список кандидатов в иранский парламент
- 14:15 09.02.2020
- При жесткой посадке самолета в аэропорту Коми пострадавших нет - МЧС
- 13:45 09.02.2020
- Иран заявляет, что держит все войска США в регионе под контролем
- 13:15 09.02.2020
- Бельгия: Из-за надвигающегося урагана "Сиара отменены сотни рейсов
- 12:45 09.02.2020
- На выборах в Азербайджане не зафиксировано нарушений - глава миссии ШОС
- 12:15 09.02.2020
- Казахстан: Жертвами провокации после ДТП стали 10 человек, 50 госпитализированы
- 11:40 09.02.2020
- Израильская полиция арестовала раввина за обман верующих и уклонения от уплаты налогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать