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Из-за приближающегося урагана "Кира" для туристов закрыли Эйфелеву башню

18:30 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Кира". Об этом сообщается в воскресенье на странице в "Твиттере", посвященной башне.

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

В субботу администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на открывшуюся после длившихся месяц технических работ самую верхнюю смотровую площадку.

Ураган "Кира" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменен ряд спортивных мероприятий, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

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