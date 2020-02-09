Участники беспорядков в Казахстане ответят по закону - вице-премьер

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана будут нести ответственность, предусмотренную в рамках закона. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы правительства республики Бердибек Сапарбаев.

На встрече с сельчанами района члены правительственной комиссии под руководством вице-премьера обсудили вопросы соблюдения правопорядка, возмещения причиненного ущерба, а также объективного выяснения обстоятельств случившегося и дальнейших мер по сохранению единства и согласия.

"Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства", - цитирует Сапарбаева пресс-служба правительства Казахстана.

Как отметил на встрече один из местных жителей, законы страны и соблюдение правопорядка необходимо ставить во главу угла. "Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе", - сказал сельчанин.