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Австралия: Из-за ливней более 130 тыс. человек остались без электроэнергии

20:30 09.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 137 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ливней в Австралии, из четырех подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируют жителей. Об этом в воскресенье сообщает австралийская газета "Сидней морнинг геральд".

По ее данным, эвакуация жителей порядка 4 тыс. домов в районе лагуны Наррабин проведена в целях предосторожности. Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс опасалась, что в противном случае жители могли остаться без доступа к питьевой воде. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг - с утра там выпало 266 мм.

"Сейчас нам поступают сотни звонков с просьбами о помощи из-за падающих на машины, дома и дороги деревьев, столбов линий электропередачи, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии, поврежденных дорог и дорожных знаков", - сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

Вместе с тем пожарное управление Нового Южного Уэльса сообщило, что ливни потушили пожар в лесу Карроуэн, продолжавшийся 74 дня и уничтоживший более 500 тыс. гектаров.

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