Китай отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием
07:30 10.02.2020 Источник: НГ-Online
Посол Китая в США Цуй Тянькай 9 февраля назвал «сумасшедшими» спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с некой программой разработки биологического оружия. «Очень плохо и опасно подогревать слухи и подозрения, а также распространять их среди людей. Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведет к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом», - сказал глава китайской дипмиссии интервью CBS.
«Конечно, есть разные домыслы и слухи. Есть люди, которые говорят, что вирус появился в военной лаборатории - не в Китае, возможно, в США. Как мы можем верить все этим сумасшедшим высказываниям?» - возмутился дипломат.
Посол подчеркнул, что в вопросе природы вируса многое все еще остается неизвестным. «Наши ученые – китайские ученые, американские ученые, ученые из других стран – изо всех сил стараются узнать больше о вирусе. Мы еще пока не знаем. Вероятно, согласно некоторым первоначальным результатам исследований, он исходит от каких-то животных, но нам нужно узнать больше об этом», - подытожил Цуй Тянькай.
Игорь Субботин
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