Белый дом намерен сократить помощь другим государствам

07:40 Источник: НГ-Online

Администрация президента США Дональда Трампа в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу на 21% сократить размер помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга. По этой информации, в следующем финансовом году президент США Дональд Трамп попросит законодателей выделить на иностранную помощь только 44,1 млрд долл. - на 11,6 млрд долл. меньше, чем было заложено на эти цели в текущем году. При этом помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне.

Кроме того, администрация попросит предоставить 700 млн долларов недавно начавшей свою работу Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC). DFC представляет собой банк развития, который в партнерстве с частным сектором оказывает помощь развивающимся странам. Бюджетная заявка на 2021 год будет опубликована 10 февраля. Годом ранее Трамп предлагал на 13 млрд долларов сократить объем помощи, предоставляемой США иностранным государствам, однако столкнулся тогда с сопротивлением со стороны Конгресса.

Игорь Субботин