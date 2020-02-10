У США нет ни одного факта, оправдывающего обвинения в адрес РФ по ДРСМД - Лавров

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не имеют доказательств испытания Россией ракеты на запрещенную договором о РСМД дальность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать", - сказал министр.

Он напомнил, что прошлой осенью после выхода США из ДРСМД президент Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - "американцам, всем натовцам, остальным ненатовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона". "Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность, - сказал Лавров. - США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор".

Министр добавил, что американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Минобороны России вместе с МИД РФ в январе прошлого года, запретив остальным представителям стран НАТО присутствовать на мероприятии. "Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи". Он напомнил, что там же на показе российские представители проводили брифинг. "Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них, все-таки, нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело", - добавил Лавров.