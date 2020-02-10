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Из-за шторма в Швеции закрыты мосты, остановлено жд движение и отменены авиарейсы - СМИ

08:10 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный шторм обрушился на Швецию, обесточено свыше 11 тыс. домохозяйств, отменено множество рейсов из аэропортов Арланда в Стокгольме и Ландветтер в городе Гётеборг на западном побережье. Об этом сообщает в воскресенье вечером телеканал Эс-вэ-тэ.

Закрыты Эресуннский мост между Швецией и Данией, а также ряд других переправ в провинции Вестра-Гёталанд. Шведский институт метеорологии и гидрологии объявил в целом ряде областей штормовое предупреждение. Сила ветра серьезно усилилась.

В Вестра-Гёталанд остановлено железнодорожное движение после того, как сила ветра возросла до 27 м/сек. В ряде районов сложная погодная ситуация отразилась на дорожном сообщении и паромных переправах. Управление дорожного движения получило большое количество сообщений о поваленных деревьях, мешающих проезду машин.

Метеорологи предупреждают о сильных дождях, которые шторм принесет в Вестра-Гёталанд. Уровень осадков может составить 35 мм. В южных районах ожидаются грозы, которые могут сопровождаться ливнями и наводнениями.

По прогнозам, в ночь на понедельник ветер немного стихнет, но к середине дня снова усилится.

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