Из-за технической неисправности в аэропорт Санкт-Петербурга вернулся самолет

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщил о технической неисправности на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления, сообщили ТАСС в понедельник в пресс- службе компании-оператора авиаузла - "Воздушные ворота Северной столицы".

"10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург (DP515 авиакомпания "Победа") доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сказала собеседница агентства.

Пассажиры высажены в терминал. Пулково работает в штатном режиме.