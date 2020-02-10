Отменен запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем к МКС
08:40 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск ракеты-носителя Antares ("Антарес") с грузовым кораблем Cygnus ("Сигнус") к Международной космической станции (МКС) был отменен в воскресенье менее чем за три минуты до старта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Пуск с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане был запланирован на 17:39 по местному времени (01:39 мск), однако сначала он был перенесен на пять минут, а вскоре совсем отменен.
"Мы прервали сегодняшний запуск <...> из-за нештатных показаний наземного оборудования", - говорится в "Твиттере" производящей Cygnus корпорации Northrop Grumman ("Нортроп Грумман"). Информация о том, когда состоится запуск, пока не поступала.
Cygnus должен был доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Стыковка корабля со станцией планировалась на 11 февраля.
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