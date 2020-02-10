В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии
09:00 10.02.2020 Источник: РБК
В театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Безусловные фавориты вечера — южнокорейская команда «Паразитов» — забрала «Оскары» за оригинальный сценарий, режиссуру, международный фильм и лучший фильм.
Лента Сэма Мендеса «1917» получила награды за операторскую работу, звук и визуальные эффекты.
«Кролик Джоджо» — антифашистская история о детстве новозеландца Тайки Вайтити — взяла награду за лучший адаптированный сценарий. Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — триумфатор «Золотого глобуса» — отметился в двух категориях, благодаря Брэду Питту, который за лучшую роль второго плана наконец получил свой первый актерский «Оскар», и работе художников-постановщиков.
Лидер по количеству номинаций (11) — «Джокер» Тодда Филлипса — тоже удостоился лишь двух статуэток. Зато каких: за лучшую мужскую роль — прямо в руки Хоакина Феникса, а также за лучший саундтрек. Награду получила Хильдур Гуднадоуттир.
Статуэтку в номинации лучшая актриса получила Рене Зеллвегер («Джуди»). РБК
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