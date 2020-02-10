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НОВОСТИ

В Таиланде в результате столкновения катеров погибли двое российских детей

09:05 10.02.2020 Источник: Lenta.ru

Двое российских детей погибли в результате столкновения катеров с туристами у острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное агентство The Phuket News со ссылкой на полицию.

Там уточнили, что погибли 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Авария произошла примерно в 8:15 по местному времени в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. Всего на судах находились около 40 человек, в основном россияне. 20 из них были доставлены в больницы. Члены экипажа не пострадали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В российском посольстве подтвердили информацию о ЧП. По данным дипломатов, пострадали около 20 россиян. О погибших они не сообщили.  Lenta.Ru

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