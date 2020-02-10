Жители Швейцарии поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации
10:20 10.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Жители Швейцарии в воскресенье поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации и сексуальной идентичности.
По предварительным данным, в поддержку законопроекта выступили 63,1% голосовавших, против - проголосовали 36,9%.
Сторонники инициативы указывали, что Швейцария значительно отстает от Европы в вопросе прав ЛГБТ. Оппоненты утверждали, что новый закон ограничит свободу слова.
Дискриминация по расовому или религиозному признакам уже запрещена в стране.
Эксперты ожидали, что проголосовавших "за" и "против" будет примерно поровну, мало кто предполагал, что кто-то сможет набрать больше 60%.
Законопроект о легализации однополых браков в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте. Русская служба Би-би-си
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