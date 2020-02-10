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Жители Швейцарии поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации

10:20 10.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Жители Швейцарии в воскресенье поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации и сексуальной идентичности.

По предварительным данным, в поддержку законопроекта выступили 63,1% голосовавших, против - проголосовали 36,9%.

Сторонники инициативы указывали, что Швейцария значительно отстает от Европы в вопросе прав ЛГБТ. Оппоненты утверждали, что новый закон ограничит свободу слова.

Дискриминация по расовому или религиозному признакам уже запрещена в стране.

Эксперты ожидали, что проголосовавших "за" и "против" будет примерно поровну, мало кто предполагал, что кто-то сможет набрать больше 60%.

Законопроект о легализации однополых браков в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.  Русская служба Би-би-си

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